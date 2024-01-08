شكرا لمتابعة خبر عن مركز الحياة الفطرية يسيطر على أسد ولبوة وينقلهما إلى وحدة الإيواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقي فريق من ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بلاغًا يفيد وجود كائنات فطرية مفترسة في هجرة صخي بمنطقة نجران.

وعثر الفريق على “أسد ولبوة” في قفص غير مهيأ، لتتم السيطرة عليهما بالتعاون مع الجهات الأمنية ونقلهما إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة باللوائح التنفيذية لنظام البيئة والخاصة بالحياة الفطرية بما في ذلك اقتناء او عرض المفترسات وذلك من خلال خدمة تقديم البلاغات بمنصة “فطري” محذرًا من خطورة تربية الكائنات المفترسة على حياة الإنسان.