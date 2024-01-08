ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا

نشرت وكالة الانباء السعودية “واس” صورة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في المخيم الشتوي في العلا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وخلال اللقاء جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين. ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التقي أمس في المخيم الشتوي بالعُلا، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام. كما اجتمع ولي العهد منذ يومين بالمخيم الشتوي بالعلا بوفدًا من أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي.

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