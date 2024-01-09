شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف المناطق الوعرة.. مركبة "طمية" تبهر زوار مؤتمر خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لتعريف بخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وتتضمَّن المشاركة تقديم نبذة للزوّار عن أحدث سيارات الإسعاف للدفع الرباعي المجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيزها بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العلميات؛ مما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.

وقدمت الهيئة للزوار، نبذة عن عمل الهيئة وخصوصاً الإسعافات الأولية، وعرض للآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي؛ منها عربة ”رفيدة“ أحدث الوحدات الإسعافية، المتمثلة في وحدة التدريب الميداني.

وتضم الوحدة كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل مايحدث بالسيارة بكل دقة بهدف تدريب الموظفين ميدانياً داخل السيارة كما يمكن الاستفادة من هذه الشاشات بعرض مرئي للتعليمات الاسعافية.

بجانب وجود فريق طبي ومتطوعين مدربين على أعلى مستوى وذلك في إطار تأمين العارضين والزوار، والاستعداد لأي حالة طارئة.

مركبة طمية للإسعاف العاجل

وخطفت مركبة ”طمية“ أحد مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تم تدشينها في موسم حج العام الماضي الأنظار لزوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م والمقام في سوبر دوم جدة من تاريخ 8-11/1/2024م.

وتنفرد الهيئة باحتضانها لأول مركبة إسعافيه برمائية من نوعها في الشرق الأوسط والتي تتسم بالاستجابة النوعية في عمليات إجلاء الحالات الطارئة التي يصعب الوصول اليها في المناطق الوعرة كالجبال والسهول وحتى المناطق المائية والوحلة. إذ تتمتع بقدرة الوصول إلى أصعب الأماكن، فضلاً عن قدرتها في تنفيذ مهام الإنقاذ، والإسعاف.

أبرز مواصفات مركبة طمية: