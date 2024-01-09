تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول سابق باتحاد الكرة : "ماهو عيب.. لو ذهبت لمنزل البلوي !"

صحيفة الخليج 365: كشف أمين عام اتحاد كرة القدم سابقاً فيصل عبدالهادي، حقيقة الصورة المتداولة له مع رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي، بعدما قيل إنه زاره في منزله لتحديد موعد مباراة.

وقال عبد الهادي، في حديثه عبر العربية fm: "لو فيصل ذهب وفي مصلحة لنادي سعودي سيشارك في بطولة خارجية مو عيب".

وأشار إلى أنه لم يذهب لمنزل البلوي، معلقا: "أنا ما رحت لكن أقول لو راح المسؤول ما هو عيب طالما في مصلحة للنادي".

وتابع: "حاطلني صورة مع منصور البلوي على تويتر وهذي ماهي صورتي واللي نزلها سيحاسب أمام الله، وكنت أتمنى أكون جنب منصور وأساعده مثلما ساعدنا الأندية الثانية في جميع المشاركات الخارجية".

وواصل: "ليش نناقض نفسنا وإحنا بلد واحد ورياضة وطن، هذا الموسم الإعلام والمجتمع اتفقوا على أنه كان هناك مضايقة للأندية السعودية التي مثلت المملكة خارجيا".

واختتم أنه "في بطولة أندية العالم، منذ حوالي 15 سنة، ذهبت إلى منصور البلوي لأن كان دوري أوضح له أن التسجيل كان خطأ، وهو كان نادرا ما ييجي الرياض".