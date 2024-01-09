شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين: المملكة تمد يد العون للمسلمين بكل أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تصاريح لهم ، أن المملكة سخرت جهودها وإمكانياتها في خدمة الإسلام وكتاب الله الكريم، والعناية بالحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، إلى جانب مد يد العون والمساعدة لكافة المسلمين في أنحاء العالم.

وقدم إسماعيل بن قاسم من مملكة تايلند الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على عنايته بأمور المسلمين في أنحاء العالم، مؤكداً أن هذا البرنامج المتميز يعد من أبرزها ويتيح العمرة لعدد من أبناء المسلمين.

وأشاد بكافة الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم منذ وصول المملكة.

الحجاج والمعتمرين

وبين آدم من دولة منغوليا، أن المملكة تمد يد العطاء والعون للمسلمين في كل أنحاء العالم، وأن هذا البرنامج له الأثر الكبير في نفوس المستضافين.

وقدم الشكر والتقدير للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله، لما يقدمون إلى الحجاج والمعتمرين والزوار من الإمكانات لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة.

وأشاد محمد زين بن عيسى من مملكة تايلند، بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة المسلمين التي لم تقتصر بقوله على الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة فقط بل تجاوزت ذلك وصولاً إلى أقصى الأرض خدمةً لهذا الدين وأهله، كما في فيتنام جهود ملموسه كإفطار الصائمين وتوزيع المصاحف الشريفة والتمور سائلاً الله تعالى أن يبارك في جهودهم.