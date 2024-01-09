تراند اليوم : يمكن الوصول إليه بالطائرة المائية.. بالصور : رئيس شركة البحر الأحمر يعلن عن افتتاح منتجع سانت ريجس

صحيفة الخليج 365: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو عن افتتاح منتجع سانت ريجس على جزيرة أمهات ضمن ضمن مشروع البحر الأحمر.

وكشف باغانو في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن المنتجع يمكن الوصول إليه بالطائرة المائية أو القوارب الفاخرة، واختيار فيلا على شاطئ البحر أو فوق الماء مع حمامات سباحة خاصة وإطلالات خلابة.

وستضم وجهة "البحر الأحمر"، 50 منتجعًا يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية وذلك عند اكتمال المشروع في عام 2030، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.