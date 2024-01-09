تراند اليوم : طبيبة بريطانية تكشف عن 5 طرق لتعزيز صحة الأمعاء

ترجمة حصرية: كشف طبيبة بريطانية عن 5 طرق لتعزيز صحة الأمعاء، والعناية بها بشكل صحيح.

الألياف

قالت الطبيبة إن الألياف عنصرًا حاسمًا في ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وتساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، بحسب "ديلي ميل".

النباتات والخضروات

أشارت الطبيبة إلى أن تناول جميع المجموعات النباتية، مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور يحسن صحة الأمعاء.

الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة يتم تصنيعها عن طريق إضافة الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا أو الخميرة إلى المنتجات بما في ذلك الخضروات أو الشاي أو الحليب.

وتحتوي هذه الأطعمة على البروبيوتيك، وهي ميكروبات حية يتم تسويقها على أنها توفر فوائد صحية.

اتصال العقل

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يؤثر أيضًا على الصحة العقلية، فما يحدث في الدماغ يمكن أن يؤثر على ما يحدث في أمعائك والعكس صحيح.

الأكل بوعي

أوضحت الطبيبة أنه يتم التفاعل مع جميع الأحاسيس التي نختبرها عند الأكل والشرب، بما في ذلك البصر والصوت واللمس والشم والذوق".

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء الجيدة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بما نأكله، ولكن أيضًا بكيفية تناوله.