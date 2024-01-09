شارك الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو تغريدة جديدة أعلن فيها للمواطنين عن افتتاح منتجع سانت ريجس الفاخر ضمن مشروع البحر الأحمر. وكتب جون باغانو، الرئيس التنفيذي للشركة على حسابه بمنصة التدوين المصغر “إكس” : ” يسعدني أن أشارككم أن منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر المثير مفتوح الآن على جزيرة أمهات! ويمكنك الوصول بالطائرة الشراعية البحرية أو القارب الفاخر، واختيار فيلا على شاطئ البحر أو فوق الماء – مع حمامات سباحة خاصة وإطلالات خلابة. الخيار لك! “.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. افتتاح منتجع سانت ريجس الفاخر ضمن مشروع البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.