شكرا لقرائتكم خبر عن يحتوي على مادة سامة.. "علماء" يحذرون من تناول هذا النوع من السمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر عدد من العلماء عبر أبحاث عديدة ، من تناول لحم أسماك القرش لأنها ضارة للغاية لاحتوائها على مادة الزئبق السامة. وفي دراسة حدثية نسبيا، تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم وفقا لسبوتنيك.

وكان فحص فريقا بحثيا من أمريكا وهونج كونج -وفقا لما أوردته مجلة "فوربس" - أكثر من 250 قطعة من زعانف سمك القرش من أنواع مختلفة، حيث تبين أن مستويات الزئبق مرتفعة للغاية ، أكبر بما يتراوح بين 6 إلى 10 مرات من المستوى الآمن الذي يحدده مركز هونج كونج لسلامة الأغذية.

واختبر الباحثون الأمريكيون وزملاؤهم من هونج كونج، في ابحاثهم مستويات الزئبق الكلي وميثيل الزئبق والزئبق العضوي شديد السمية.

وتنصح مؤسسات صحية عالمية ودولية مثل منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية، وغيرها، الحوامل والأطفال تحديدا بالابتعاد عن لحم أسماك القرش.

وفقا لهذه المؤسسات، فإن الزئبق المتواجد بوفرة في لحوم القرش، يمكن أن يتلف الدماغ والجهاز العصبي المركزي، يمنع النمو المعرفي للجنين.