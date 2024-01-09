شكرا لقرائتكم خبر دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويستعرض الدفاع المدني لزوار الجناح المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، التي يتم من خلالها إرسال التحذيرات عن الحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة للتحذير واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة، وبوابة سلامة لمواكبة التطور في التعاملات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص، بهدف اختصار الوقت والجهد للمستثمرين.

كانت هذه تفاصيل خبر دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.