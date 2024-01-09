الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية والدليل التنظيمي للمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

كما وافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، وتجديد عضوية المهندس عبدالرحمن الرويتع، والدكتور عبدالله المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام تنظيمها.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك ـ سابقاً ـ وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معربا عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.

وجدد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط «أوبك» وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من ديسمبر عام (2016م).

وبين أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات مجلس الوزراء:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغذاء في بيلاروسيا في المجال الزراعي.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة في موريشيوس.

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وكندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

مذكرتا تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة وكل من وزارة الأعمال وصنع في إيطاليا بجمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة.

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة وهيئة المساحة الجيولوجية في فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي.

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وبولندا.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات إستونيا في إستونيا؛ للتعاون في مجال الإحصاء.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في الهند، في مجال تحلية مياه البحر.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة والاتحاد النسائي العام بالإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.

الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.

الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.

تجديد عضوية المهندس عبدالرحمن الرويتع، والدكتور عبدالله المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام تنظيمها.

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك ـ سابقا ـ ، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.

ترقيات: