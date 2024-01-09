مدرعة إسعاف تعمل 19 ساعة دون توقف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لفتت مركبة «طمية»، إحدى مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تعمل 19 ساعة دون توقف، أنظار زوار معرض خدمات الحج والعمرة، حيث تنفرد الهيئة باحتضانها لأول مركبة إسعافيه برمائية من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تتسم بالاستجابة النوعية في عمليات إخلاء الحالات الطارئة التي يصعب الوصول إليها في المناطق الوعرة كالجبال والسهول وحتى المناطق المائية والوحلة، إذ تتمتع بقدرة الوصول إلى أصعب الأماكن، فضلا عن قدرتها في تنفيذ مهام الإنقاذ، والإسعاف. واستعرض الجناح أعمال الهيئة وخصوصا الإسعافات الأولية، وعرض الآليات الجديدة الخاصة بالهلال الأحمر السعودي؛ منها عربة «رفيدة» أحدث الوحدات الإسعافية، المتمثلة في وحدة التدريب الميداني التي تضم كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل ما يحدث بالسيارة بكل دقة بهدف تدريب الموظفين ميدانيا داخل السيارة.

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