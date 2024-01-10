تراند اليوم : "التحقوا بنا إن استطعتم".. بالفيديو .. وزير الطاقة يعلق على أخذ المملكة زمام المبادرة في العديد من القضايا

صحيفة الخليج 365: أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة أخذت زمام المبادرة في العديد من القضايا وتحديدا في مجال التغير المناخي.

دولة مسؤولة

وقال خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي: " كيف سيكون المستقبل عندما يتعلق الأمر بطيف الطاقة الجديد، ومدى تغير أمن الطاقة في المستقبل من أمن الطاقة القائم على الموارد إلى أمن الطاقة في المجالات والمواد، وبدون الاهتمام بهذه القضية سوف ينفذ أمن الطاقة لديكم وستكون هنالك مشكلة تتعلق بأمن الطاقة وهذا المسعى هو أيضا سبب لتمكيننا من أخذ زمام المبادرة في العديد من القضايا لأننا دولة مسؤولة نريد أن نفعل كل شيء بهدف القيام بكل ما سبق، وندرك التزامنا بالقضية الأكثر صعوبة والأكثر خطورة وهي التغير المناخي".

زمام المبادرة

وأضاف: "أعلم أنه تمت تسميتنا بعدة أسماء ونحن ضحية تصورات خاطئة ، لكن في الحقيقة وسأستغرق بضع دقائق فقط لأصف لكم أننا لا نأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد فحسب بل في الواقع نحن نأخذ زمام المبادرة ونسعى ونقول هنا وفي أماكن أخرى في العديد من المؤتمرات، نقول للعالم التحقوا بنا إن استطعتم".