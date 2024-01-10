شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الريادة والابتكار تستقبل أفكار إبداعية لتحويلها لمشاريع فاعلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت منطقة الريادة والابتكار المقامة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، عددٍ من الجلسات المتخصصة والتجارب الريادية، بالإضافة إلى عرض الأفكار الابتكارية المتصلة بخدمة ضيوف الرحمن، التي استطاع أصحابها تحويلها إلى مشاريع ريادية فاعلة، حيث هدفت الفقرات إلى دعم رياديي الأعمال وخلق مساحات لهم لتسليط الضوء على ابتكاراتهم.

،وتبدأ منطقة الابتكار رحلتها بتجربة سمعية وبصرية للاطلاع على التحديات التي تواجه الحجاج، واكتشاف منطقة تشكيل وتصور الأفكار، بالإضافة إلى مسرح الابتكار الذي يضم عدداً من الورش، والجلسات الحوارية، وعرض قصص النجاح والريادية.

وأكد رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة، المهندس طارق حريري، على أهمية المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يعد ملتقى للأعمال والمشاريع الريادية الواعدة.

وأضاف: "تعتبر منطقة الابتكار التي عملنا فيها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، نافذة لإبراز مجهود رائد الأعمال السعودي، وإبداع العقول الوطنية المجتهدة، كما ستشكل منبراً ملهماً لكل أصحاب ومطوري الأفكار، حيث يمكنهم الحصول على آراء وملاحظات الخبراء لدعم وتطوير مشاريعهم ومخرجاتهم.

تحديات رئيسية

جاءت هذه المشاركة انطلاقاً من واجبنا تجاه وطننا ومجتمعنا للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمشاركة في حصر التحديات الرئيسية التي تواجه ضيوف الرحمن، وبحث ممكنات تقديم خدمات ومنتجات ابتكارية لتذليل هذه التحديات".

واستضاف المسرح في يومه الأول مجموعة من المشاريع البارزة وعدد من المتحدثين من بعض الجهات الحكومية والخاصة مثل مدير عام قطاع المالية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فيصل خليل زواوي. وأستاذة التقنيات والتصميم التعليمي المساعد بجامعة أم القرى مستشارة تطوير وتحليل الأعمال والابتكار علياء مليباري التي تحدثت عن التجارب الريادية المبتكرة لبرنامج قائدات في الحج.

تنوع مشاريع

أشاد نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية بمكة المكرمة أحمد غنيم، بالتنوع في المشاريع الذي تحتضنه منطقة ريادة الأعمال سواء في الأفكار والمشاريع المقدمة، أو في التحديات التي اختارها رواد الأعمال لمعالجتها.

وأضاف: " استطاعت منطقة الابتكار أن تقدم للزوار تجربة استثنائية ما بين عرض الأفكار والقصص، والمنتجات الابتكارية السمعية والبصرية. واستطعنا استقطاب كوكبة من المهتمين بريادة الأعمال، فنحن لا نركز فقط على رائد الأعمال الحالي، بل ننظر بعين التشجيع لكل الرواد المستقبلين. ونحن نعمل في لجنة ريادة الأعمال في غرفة مكة المكرمة على كل ملف نرى أنه يصب في مصلحة رواد الأعمال، لأننا نستوعب ثقل دور رائد الأعمال في المنظومة التجارية والاقتصادية، ونثمن المستهدفات السامية التي تحملها رؤية المملكة 2030 لريادة ورواد الأعمال".

حظي مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأ يوم 8 يناير ويستمر لمدة 4 أيام تنتهي يوم الخميس 11يناير، يعتبر المنصة الأولى عالمياً للتواصل المعرفي الملهم في قطاع الحج والعمرة، ويهدف إلى خلق بيئة إبداعية يجتمع فيها نخبة من قـادة الفكر بهدف تحفيز والهام قطاع الحج والعمرة، من خلال عـرض أفضل التجارب العالمية.