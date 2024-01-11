انت الان تتابع "ولد المربعانية الشقي".. "الزعاق": هذه الأيام يدخل علينا موسم "الشبط" وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن البرد له بداية وشدة ونهاية، يبدأ كنسمات مشوبة بالبرودة تصفر الأجساد من كثرة الأمراض، ويسميه العامة "موسم الصفري"، وهذا يكون في شهر سبتمبر، ويشتد بهبوب رياح شمالية باردة تزرق الأجساد منها ويسميها العامة "الأزيرق"، وهذا يكون في ديسمبر ويناير، وينتهي بهبائب غبارية تحمر وجه السماء "موسم الأحيمر" في أبريل.

وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه في "إكس" أن أشهر مواسم السنة هي موسمي "المربعانية" و"الشبط"، وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم "الشبط" وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلية، ويبدأ فيه هبوب الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة، ومدته 26 يومًا، والعامة يقولون "شباط ولد المربعانية الشقي.. يلعب بالبيبان ويخرب الخيام".

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