تراند اليوم : شاهد: أول الضربات العسكرية الأميركية البريطانية على الأهداف الحوثية في اليمن

صحيفة الخليج 365: وثقت مقاطع فيديو وقوع عدة انفجارات ضخمة في صنعاء والحديدة باليمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أكثر من عشرة أهداف داخل اليمن من بينها بنية تحتية لإنتاج الطائرات المسيرة، ومواقع تدريب الحوثيين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن وبريطانيا الاستعداد لشن عمليات ضد مواقع جماعة الحوثي.

الجدير بالذكر اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مساء الأربعاء الماضي، بإدانة العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.