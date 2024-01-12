تراند اليوم : أول تعليق بريطاني على الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن

صحيفة الخليج 365: قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لراديو تايمز، اليوم الجمعة، إن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة خلال الليل على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن كانت دفاعا عن النفس.

سفن حربية

وأضاف هيبي:"تحركنا وتحرك الأميركيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس ضد المزيد من الهجمات على سفننا الحربية أثناء قيامها بعملها القانوني السليم".

الدفاع عن النفس

وأكمل وزير القوات المسلحة البريطاني: "لا ينبغي لأحد أن يرى ما حدث على أنه شيء أكبر من مجرد عمل من أعمال الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطط لمزيد من المهمات البريطانية حاليا".

وتابع الوزير البريطاني أنه سيتم إجراء تقييم رسمي أكبر للأضرار، مضيفا "ولدينا ثقة في أن الأهداف التي حددناها قد تم ضربها بنجاح".