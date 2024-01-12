تراند اليوم : أول تعليق ل "الحوثي" يكشف عدد الغارات التي شنتها القوات الأميركية والبريطانية على اليمن وعدد القتلى الحوثيين

صحيفة الخليج 365: قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في منشور على حسابه في إكس، اليوم الجمعة إن "القوات الأميركية والبريطانية شنت 73 غارة على اليمن".

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الحركة.

وحمل المتحدث العسكري باسم الحوثيين "العدو الأميركي والبريطاني" كامل المسؤولية على "عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب".

وقال إن الحركة لن تتردد في "استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وأكد المتحدث أن الحوثيين سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب.