شكرا لقرائتكم خبر عن 2698 موعداً و61 ألف تطعيم في الطب الوقائي بـ ”القطيف المركزي“ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مستشفى القطيف المركزي، اليوم الجمعة، عن إحصائيات الطب الوقائي عام 2023م، حيث بلغ عدد المستفيدين من عيادات الطب الوقائي 2698 مستفيدًا، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا 61,000 جرعة، وبلغ عدد الفعاليات الميدانية التي تم تنفيذها 276 فعالية، استفاد منها 120,000 مستفيدًا.

وتضمنت الفعاليات الميدانية، التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمستشفى، العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وتشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية.

فحوصات فيروس سي

كما نظمت إدارة الطب الوقائي بالمستشفى 18 محاضرة علمية وورشة تدريبية، شارك فيها أكثر من 1000 مشارك، تناولت موضوعات متنوعة تتعلق بالصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وأجرت إدارة الطب الوقائي بالمستشفى 19,000 فحصًا سريعًا لفيروس الكبد C، وذلك في إطار جهودها للكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم العلاج المناسب للمصابين.