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الموارد البشرية تتفاعل مع مسنة الطائف: وفرنا كافة الخدمات الصحية والاجتماعية

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الرياض - علي القحطاني - تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع حالة لسيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، ووفرت المستلزمات الصحية والاجتماعية لها.

وعلق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، محمد الرزقي، على المحتوى المرئي المُتداول عن سيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف.

وقال الرزقي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المُتداول عن سيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لها.

وأشار إلى قنوات التواصل مع وزارة الموارد البشرية عن طريق الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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