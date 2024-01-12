شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تتفاعل مع مسنة الطائف: وفرنا كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع حالة لسيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، ووفرت المستلزمات الصحية والاجتماعية لها.

وعلق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، محمد الرزقي، على المحتوى المرئي المُتداول عن سيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف.

وقال الرزقي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المُتداول عن سيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لها.

وأشار إلى قنوات التواصل مع وزارة الموارد البشرية عن طريق الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.