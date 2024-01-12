تراند اليوم : "الكل عنده راضي".. بالفيديو: صانعة "محتوى": إحنا النساء نرفض المعدد إلا إذا كان ثري

صحيفة الخليج 365: قالت صانعة المحتوى غنى العمري، أن المرأة يمكن أن تقبل الزواج من رجل معدد بشرط أن يكون ثري.

وتابعت خلال مقطع فيديو: "إحنا النساء ما نبغى المعدد لكن لما يجي ثري، ممكن نتجاوز هذه النقطة مقابل أنه هيعيشني في عز ، وحتى زوجة الثري هذا هي متوقعة أنه هيعدد وعادي ما عندها مشكلة إذا جايب لها قصر والسيارة والمجوهرات والسفريات ما تقدر تمنعه من التعدد ، الكل عند الثري راضي، لأنه ثري شيء طبيعي".

وأضافت: "الثري لابد يكون راقي ومحترم ونظيف وشهم ، مو بس فلوس، وكثير من السيدات تقبل على أمل مو شرط أنها تستمر".