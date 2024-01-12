تراند اليوم : «كنت مع نجوم النصر حتى انهزمنا».. بالفيديو.. فهد الهريفي يرد على هروبه من البطولة العربية

صحيفة الخليج 365: رد فهد الهريفي لاعب النصر المعتزل، على ما يقوله البعض بأنه هرب من البطولة العربية وكان تابعا لعبد الرحمن بن سعود.

وقال الهريفي، خلال حديثه لـ العربية fm: "بعض الإعلاميين لا يريدون التقبل بأن لاعب سابق يأخذ الحيز الإعلامي لأنه ينافسهم وفي نوعية حكم مسبق بالنسبة لي".

وأضاف: "لم أهرب من البطولة العربية أو أنفذ أجندة لأحد، ولم أسمح بأن اكون تحت عباءة عبدالرحمن بن سعود، الرجل له مبادئ معينة، ولا يمكن أن أدخل في عباءة أحد أو أكون تابع لأحد أو أنفذ أجندة لأحد".

وتابع: "أنا عندي مبادئ صافية ونقية ما طورتها مع الزمن، في أمور في شخصيتي لكن لا تعني أني مخطئ".

واختتم حديثه: "كيف أهرب من البطولة العربية وأنا معسكر في كل المباريات مع كل نجوم النصر حتى انهزمنا؟ ولما طلعت التقارير قالوا هذا هرب".