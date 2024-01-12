تراند اليوم : "طبيبة" تكشف عن الأعراض الرئيسية لسرطان البروستاتا

صحيفة الخليج 365: كشفت الدكتورة نينا زوبوفا أخصائية طب وجراحة الأورام، الأعراض الرئيسية لسرطان البروستاتا عند الرجال.

عوامل الخطر

وقالت عوامل الخطر معروفة، :وهي العمر فوق 50 عاما، والسمنة، والعرق الأسود(الزِنجانيون Negroid)‏، ووجود أقارب مصابين بهذا المرض أو أمراض سرطانية أخرى (خاصة إذا تم اكتشاف الورم لدى شخص يقل عمره عن 50 عاما). صحيفة "إزفيستيا".

المراحل المبكرة ​​​​​​وأوضحت، لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، ولكن عندما ينمو الورم كثيرا يبدأ يضغط على مجرى البول، ما يعتبر من الأعراض الأولى لهذا المرض.

التبول

وأضافت: "بسبب الضغط على مجرى البول، قد يواجه الشخص صعوبة في إفراغ المثانة أوعلى العكس من ذلك، الرغبة المتكررة في التبول، ما يجلب له الراحة فترة قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر خطوط من الدم في البول، ويؤدي انبثاث الورم إلى ظهور ألم وتورم في العظام (خاصة في الساقين)، ويفقد المصاب وزنه فجأة دون مبرر، وغالباً ما يمرض، ويشكو من سوء حالته الصحية العامة".