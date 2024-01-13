السعودية | حظر دفع الإيجار للعقود السكنية وجهاً لوجه الاثنين.. وحقيقة فرض رسوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في منصة “إيجار”، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأعرب عدد من المتابعين عن سعادتهم بالخطوة الجديدة، مشيرين إلى أن “زمن العقود الوهمية ما عاد لها قيمة”، إذ قال ناصر بن عجوين: “تنظيم رائع لا يدع مجال للهاربين من الضرائب”.

وتساءل علي الشهري: “الحين أنا مالك عقار والمستأجر بيدفع عن طريق موقع إيجار كيف موقع إيجار بيحول الإيجار للمالك؟ هل فيه ضريبة على الإيجار؟ هل فيه رسوم على قيمه الإيجار؟

ورد عليه حساب “إيجار” على منصة إكس: “سيتم تحويل المبلغ بالكامل للمؤجر في المحفظة أو الحساب البنكي، ولا يوجد رسوم على قيمة الإيجار”.

أعلن الحساب الرسمي لإيجار على منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية