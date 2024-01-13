السعودية | وزارة الحج تتوج مطوفي الدول العربية بـ”جائزة التميز” في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توّجت وزارة الحج والعمرة، مطوّفي حجاج الدول العربية “أشرقت” بجائزة التميز ضمن أفضل 5 أجنحة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة، التي اختتمت الخميس الماضي في محافظة جدة .

وسلم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط جائزة التميز لرئيس مجلس الإدارة محمد حسن معاجيني ، بحضور نائب الرئيس موفق خوج في الحفل الختامي للمؤتمر .

ويعد المؤتمر الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة؛ حدثًا مهمًا وملهمًا يسعى القائمون على تنظيمه إلى تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، ورفع مستوى أدائها وكفاءتها، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج المُعدّة إلى استعراض واستطلاع وتحليل وتنفيذ الأفكار والمبادرات، وبما يتوافق مع طموح ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في نطاق ومجال الحج والعمرة.

وشهد المعرض تدشين نائب وزير الحج والعمرة هوية مطوفي الدول العربية المستقبلية “أشرقت” تطلُّعًا لآفاق أرحب في مشوارها ومسيرتها، التي نجحت في توقيع اتفاقيات مع 15 مكتباً لشؤون الحجاج لتقديم الخدمة لقرابة 350 ألف حاج في موسم الحج المقبل 1445 هـ.

واستقبل جناح مطوّفي حجاج الدول العربية أكثر من 10 الاف زائر و 60 مكتب لشؤون الحجاج، جندت لهم 115 موظفاً وموظفة لخدمة الزائرين، كما أبرمت بجانب ذراعيها “إكرام ضيف” و”رحلات ومنافع” 50 مذكرة تعاون وتفاهم وشراكة مع الجهات الحكومية الخدمية لرفع مستوى كفاءة جودة الخدمات.