"شرطة تبوك" تطيح بـ4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي لمشاجرة جماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية؛ لخلاف بينهم في مكان عام.

وذكر "الأمن العام" أنه تمّ توقيفهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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