تراند اليوم : الكشف عن خاصية في السيارات تقتل الحيوانات المنوية وتؤثر على خصوبة الرجال

صحيفة الخليج 365 : كشف الأطباء في جامعة مانشستر الإنجليزية، عن خاصية موجودة في السيارات، تؤثر على خصوبة الرجال.

وقال الأطباء إن تشغيل ميزة تدفئة المقاعد في السيارات، لمكافحة البرد خلال فصل الشتاء، تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين، مما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

ويؤدي ارتفاع درجة حرارة الخصيتين من خلال ارتداء السراويل الضيقة، والجلوس لفترة طويلة خلف مقود السيارة، واستخدام مقاعد السيارة الساخنة، إلى قتل الحيوانات المنوية"، بحسب ديلي ميل.

وحذر الأطباء من أي شيء يسخن الخصيتين، لأنه يمكن أن يلحق الضرر ببعض الحيوانات المنوية، مما يجعلها أقل عرضة لتخصيب البويضة، وبالتالي عدم القدرة على الإنجاب.