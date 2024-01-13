سرقة وتخريب في حدائق بارق

وقال عبدالله بلقاسم ومحمد الشهري: «نزور الحديقة الجديدة والممشى في خبت آل حجري بين الحين والآخر، لتميز موقعها وتخطيطها الجميل، ولكن تفاجأنا بعدم وجود أبواب لدورات المياه، وأيضا سوء أعمال النظافة».
وأبديا استغرابهما من ذلك، كون الموقع جديدا ومن أجمل المواقع من حيث التخطيط والتنفيذ، في الوقت الذي تبذل فيه البلدية جهودا كبيرة، لتوفير الحدائق وتهيئتها لأهالي المحافظة وزوارها.
من جهته، قال متحدث بلدية بارق، أحمد البارقي، إن دورات المياه في حديقة مخطط خبت آل حجري تحت الصيانة حاليا، ولا تعمل بسبب سرقة أبواب دورات المياه، وتعرضها لأعمال التخريب، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك.
وأكد البارقي أن البلدية حريصة كل الحرص على نظافة دورات المياه بشكل يومي، وكذلك توفير بيئة مناسبة للمتنزهين ومرتادي الحدائق العامة في المحافظة والمراكز التابعة لها، ولا يوجد تهاون في ذلك.
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