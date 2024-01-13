شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

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مكافحة الأمراض الوبائية

مساعدات في اليمن

المشاريع الإنسانية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 250 سلة غذائية في مديرية دند بولاية قندهار في أفغانستان، استفاد منها 1.500 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً.كما وزع المركز أمس الأول، 2.128 سلة غذائية في منطقة جامشورو بإقليم السند، ومنطقة بيشن بإقليم بلوشستان، ومنطقة تانك بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية.واستفاد منها 14.896 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024م.وفي اليمن، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.162 مستفيدًا، خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.وراجع عيادة الطوارئ 296 فردًا، وعيادة الباطنية 295 مستفيدًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 571 مريضًا، وفي مجال الخدمات المساندة راجع قسم المختبر 211 مستفيدًا، والصيدلية 1.022 فردًا، والملاحظة 240 مريضًا، وجرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.من ناحية أخرى، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 63 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من المركز.كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.وفي نفس السياق، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 150.000 ربطة خبز، للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.