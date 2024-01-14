تراند اليوم : علماء يكشفون مفاجأة بشأن حقيقة الهياكل العظمية التي على شكل مخلوقات فضائية المضبوطة داخل شحنة في البيرو

ترجمة حصرية: أعلن المسؤولون في بيرو أن الشخصين الشبيهين بالدمية، اللذين تم الاستيلاء عليهما العام الماضي، ليسا كائنين فضائيين.

دمية

ومن جهتهم، كشف خبراء الطب الشرعي في بيرو، مفاجأة عن الشخصيتين اللتين يشبهان الدمية ويد مزعومة بثلاثة أصابع ضبطتها سلطات الجمارك في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية العام الماضي من شحنة متجهة إلى المكسيك، وفق صحيفة "NBC NEWS".

غراء

وقال خبراء الطب الشرعي في مكتب المدعي العام في بيرو، إن الأشياء مصنوعة من الورق والغراء والمعادن والعظام البشرية والحيوانية.

كوكب آخر

وأفاد عالم آثار الطب الشرعي فلافيو استرادا، الذي قاد التحليل، أن النتائج تدحض اعتقاد البعض بأن الأرقام تأتي من مركز غريب أو تأتي من كوكب آخر، وكلها خاطئة تماما.

عظام حيوانات

وأضاف استرادا، أنها دمى تم تجميعها من عظام حيوانات من هذا الكوكب، باستخدام أصماغ صناعية حديثة، لذلك لم يتم تجميعها خلال عصور ما قبل الإسبان، مؤكدا أنهم ليسوا كائنات فضائية.