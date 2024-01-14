شاهد.. اختناقات بطرق الدمام مع عودة المدارس ومطالبات بمنع جزئي للشاحنات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 6:25 صباحاً

شهدت الطرق الرئيسة في مدينة الدمام ازدحامات مرورية متكررة، وتحديداً اليوم، مع عودة طلاب وطالبات المدارس ودخول الشاحنات والمركبات الثقيلة؛ ما دفع عددًا من قائدي المركبات إلى سلك طرقٍ بديلة من داخل الأحياء والمطالبة بإيجاد حلول لهذه المشكلة المتكررة. وتكدّست المركبات الصغيرة في الطرق الرئيسة في مدينة الدمام، وهي: طريق أبو حدرية، وطريق مدخل الدمام القادم من طريق الرياض، وأيضاً طريق الملك فهد؛ بسبب دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة مع أوقات بداية دوام الموظفين وطلاب المدارس؛ الأمر الذي طالب فيه الكثير من قائدي المركبات بضرورة منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة لداخل المدينة إلا بعد بداية دوام الموظفين والطلاب، بمعنى أن تكون بعد الساعة 8 صباحاً وإعادة إغلاقها عند الساعة 1 ظهراً إلى 3 عصراً. وفي ظل الحالة المرورية بالمنطقة الشرقية تتجه آمال قائدي المركبات نحو حلول عاجلة، حيث يأملون في أن تتخذ الجهات المختصة التدابير اللازمة للحد من الازدحام وتحسين حركة المرور في المنطقة الشرقية.

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