16 إجراء مدرسيا لتطبيق التقويم الذاتي

يعود صباح اليوم، الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1445، ويستأنف الفصل الدراسي الثاني، الذي يتبقى منه 28 يومًا دراسيًا شاملًا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 16 رجب الجاري، وإجازة يوم التأسيس، وبداية إجازة الفصل الثاني الخميس 12 شعبان المقبل.

وتبدأ مدارس التعليم العام خلال الأسبوعين المقبلين، في توزيع التقارير «الفترية» على الطلاب والطالبات، وذلك بعد أن أدوا الاختبارات «الفترية»، قبل التمتع بإجازة منتصف الفصل الدراسي، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 شعبان المقبل. استعدت المدارس في عموم مناطق ومحافظات ومدن المملكة لاستئناف الدراسة بكل همة ودافعية، وسط متابعة من مكاتب التعليم في الإشراف الميداني على المدارس، للاطمئنان على جاهزية الاستئناف.

والتزمت مختلف الإدارات التعليمية في كافة المناطق والمحافظات، نفس التوقيت للاصطفاف الصباحي، وبداية الحصة الدراسية الأولى، وفق التوقيت نفسه قبل التمتع بالإجازة.

ومع استئناف العودة إلى المدارس، تواصل إدارات التعليم في مختلف مناطق التعليم، تطبيق آلية التقويم الذاتي بالمدارس، وتعبئة الاستمارة الإشرافية المخصصة لذلك، وتشتمل إجراءات المدرسة لتطبيق التقويم الذاتي، على 16 إجراءً:

01 تشكيل فريق التقويم الذاتي داخل المدرسة.

02 بناء خطة التقويم الذاتي للمدرسة وتحديد متطلباتها.

03 التوعية ونشر ثقافة التقويم الذاتي داخل المدرسة.

04 التسجيل في المنصة الرقمية للتقويم الذاتي.

05 إعداد نموذج الجاهزية ورفعه على البوابة.

06 تنفيذ أداة تحليل وثائق المدرسة وفقًا لقائمة الوثائق المحددة في بطاقة رصد الشواهد والأدلة.

07 تنفيذ أداة الاستبانة للفئات المحددة «المتعلم، المعلم، ولي الأمر».

08 تنفيذ أداة الملاحظة الصفية بواقع 10 زيارات.

09 تنفيذ أداة ملاحظة البيئة المدرسية.

10 تنفيذ أداة المقابلة باستخدام نماذج المقابلات المحددة «مقابلة المتعلمين، والمعلمين، والموجه الطلابي، ومدير المدرسة».

11 رفع البيانات المطلوبة على البوابة.

12 التأكد من تنفيد أدوات التقويم الذاتي وإغلاق ورصد النتائج.

13 دراسة وتحليل النتائج والتغذية الراجعة ومراجعة تقرير التقويم الذاتي.

14 إعداد خطة التحسين وتحديد الأولويات في ضوء النتائج.

15 متابعة خطة التحسين.

16 إغلاق دورة التقويم الذاتي.

مؤشرات التقويم الذاتي

01- تشغيلية مكتملة العناصر وفق أهداف تطويرية.

02- تنفذ خطتها وتطورها بما يضمن تحقيق أهدافها.

03- تعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.

04- تلتزم بقيم مهنة التعليم وأخلاقياتها.

05- توفر مناخًا آمنًا للتعلم والنمو نفسيًا واجتماعيًا.

06- تنشر قواعد السلوك والمواظبة وتتابع تطبيقها.

07- برامج وأنشطة تربوية داعمة للسلوك الإيجابي.

08- برامج وأنشطة إثرائية لتطوير مواهب المتعلمين وتهيئتهم للمستقبل.

09- العمل التعاوني والعلاقات الإيجابية والتعاون في المجتمع المدرسي.

10- مشاركة الأسرة في تعلم أبنائها والتحضير لمستقبلهم.

11- الشراكة المجتمعية لدعم التعلم والتأثير الإيجابي في المجتمع المحلي.

12- كادر تعليمي مكتمل ومؤهل.

13- كادر إداري مكتمل ومؤهل.

14- تظهر ثباتًا واستدامة مالية.

15- تشجع منسوبيها للحصول على الرخصة المهنية.

16- تدعم التطوير المهني لمنسوبيها وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي.

17- تنمي المهارات القرائية والعددية الأساسية للمتعلمين.

18- تنمي مهارات التفكير العليا للمتعلمين.

19- يشارك المتعلمون في الأنشطة المجتمعية والأعمال التطوعية.

20- تعمل المدرسة على صيانة جميع المرافق وتجهيزاتها بانتظام.