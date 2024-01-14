توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.



كانت هذه تفاصيل خبر سماء غائمة مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة على عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.