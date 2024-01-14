شكرا لقرائتكم خبر عن 80 بحثاً وابتكارًا في الحفل السنوي الأول للابتكار لجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

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استعدوا لتجربة فريدة من نوعها

في عالم#الابتكار !

انضموا إلينا في المعرض المصاحب لـ #الحفل_السنوي_للابتكار والمقام بـ #جامعة_الإمام_عبد_الرحمن_بن_فيصل

لتتعرفوا على أحدث التقنيات والاكتشافات العلمية.

| 17-16 يناير

| 09:00 ص

| https://t.co/m1robV4Jgf#IAU... pic.twitter.com/kQOmwfXhBO— جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (@IAU_KSA) استعدوا لتجربة فريدة من نوعها

في عالم #الابتكار !



انضموا إلينا في المعرض المصاحب لـ #الحفل_السنوي_للابتكار والمقام بـ #جامعة_الإمام_عبد_الرحمن_بن_فيصل

لتتعرفوا على أحدث التقنيات والاكتشافات العلمية.



🗓️| 17-16 يناير

⏰| 09:00 ص

🔗| https://t.co/m1robV4Jgf#IAU… pic.twitter.com/kQOmwfXhBO — جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (@IAU_KSA) January 11, 2024

اهتمام المملكة بالابتكار

الدمام - شريف احمد - تستعرض وكالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للبحث العلمي والابتكار أكثر من 80 بحثًا علمي وابتكارًا، في النسخة الأولى من الحفل السنوي للابتكار والمعرض المصاحب الذي يستمر ليومين، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجامعة.وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، أن الابتكار هو عملية تطوير وتطبيق أفكار جديدة وإبداعية لحل المشكلات وتحقيق التقدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال الأكاديمي.وقال: "تحظى الابتكارات في المجال الأكاديمي بأهمية كبيرة، دعمًا للتقدم العلمي والاسهام في دفع عجلة التقدم العلمي والبحثي من خلال تطوير أفكار وتقنيات جديدة".وأضاف: "يمكن للباحثين توسيع حدود المعرفة واكتشاف مفاهيم وحقائق جديدة، وتحسين التعليم، وتطوير المجتمع، وتعزيز التنافسية بالاستثمار في الابتكار ودعم أنشطة البحث والتطوير"، مشيرا إلى أنه يمكن للجامعات والمؤسسات الأكاديمية أن تصبح مراكز ريادة في الابتكار والتقدم العلمي ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والمجتمع بشكل عام.أكد نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور فهد الحربي، أن المملكة تُولي اهتمامًا كبيرًا بجانب الابتكار، فهو من سمات التطور والنمو التي تحرص عليها المملكة.وقال: "أضحت جامعات المملكة داعمةً للابتكار والمُبتكرين، وفق أُسسٍ قويمة، تضمن سلامة الطريق وتحقيق الهدف المجيد وهو اقتصاد مُزدهر".وأضاف: "حقق الابتكار آفاقًا مستدامة ومستقبلًا مشرقًا، ومن ذلك الأولويات الوطنية للاختراعات المسجلة والممنوحة للعام 2023 ، حيث بلغت 127 اختراع مسجل، و101 اختراع ممنوح".وتابع: "جاءت المسجلة في صحة الانسان ب 66 اختراع، و30 اختراع في الريادة بالطاقة والصناعة، و23 في استدامة البيئة والاحتياجات الخاصة، و8 في اقتصاديات المستقبل، أما في الممنوحة جاءت صحة الانسان ب 47 اختراع، و30 في الريادة والطاقة، و17 في استدامة البيئة والاحتياجات الخاصة، و7 في اقتصاديات المستقبل".