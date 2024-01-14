"فاكهة صغيرة تفتت حصوات الكلى وتمحي السموم.. اكتشف قدراتها العجيبة في القرآن الكريم!"

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عدن - ياسمين التهامي -

ينمو العنب فى المناخ المعتدل فى جميع أنحاء العالم، وهو معروف أيضاً باسم "ملك الفواكه"، وهناك أكثر من ألف نوع من العنب، وكل صنف يقدم شيئا فريداً فى الذوق والنكهة. وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى “healthbeckon” عن 10 فوائد سحرية لتناول العنب، وتشمل:

1- علاج الصداع النصفي:

العنب يمكن أن يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

2- مرض الزهايمر:

محتوى العنب من مادة "ريسفيراترول" يعزز صحة الدماغ ويؤخر الأمراض العصبية خاصة مرض الزهايمر.

3- عسر الهضم:

العنب مفيد لمنع عسر الهضم وتهيج المعدة.

4- سرطان الثدي:

العنب الأرجوانى يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

5- للرؤية:

يعتبر العنب أفضل فاكهه للعيون، حيث أنه مصدر غنى من اللوتين و زياكسانثين الذى يحافظ على صحة العين جيدة.

6- خفض الكولسترول فى الدم:

يحتوى العنب على مادة "بتيروستيلبين" والتى تقلل من مستوى الكوليسترول ومنع العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

7- اضطرابات الكلى:

العنب يمكن أن تقلل من حمض اليوريك والقضاء عليه من الجسم، وهذا يقلل من الضغط على الكلى ويعزز صحتها.

8- الربو:

العنب يعزز مستوى الرطوبة فى الرئتين، وهذا يمكن أن يساعد مريض الربو على التنفس بسهولة، كما أن التناول المنتظم من العنب يمكن أن تساعد حتى علاج الربو تماماً.

9- النشاط المضاد للبكتيريا

العنب الأحمر عالى فى خصائص مضادة للجراثيم ومضاد للفيروسات، وهذا يحمى من العديد من الالتهابات، والخصائص المضادة للفيروسات من العنب فعالة فى علاج ومنع فيروس شلل الأطفال والهربس البسيط.

10- الحماية من حروق الشمس:

العنب يحتوى على "بروانثوسيانيدينس" و"ريسفيراترول" التى تعتبر مضادات الأكسدة القوية، ويمكن وضعه على الجسم لحمايته ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة الناتجة عن الشمس