شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع توطين الوظائف بقطاع التشغيل والصيانة إلى 34.8% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة حققت منذ بدايتها في عام وحتى عام 2023، توطين 34.79% من المهن المستهدفة في هذا القطاع. لافتة إلى أنه تم توظيف أكثر من 160.837ألف موظف.

وفي يوليو الماضي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”.

وتهدف الخدمة، إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

ويطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.

ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة، كما يتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وكانت المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.