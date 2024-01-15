"الإبراهيم" يناقش مع مدير "جنرال كاتاليست" آلية المواءمة بين الاستثمار والتقنيات الناشئة

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال كاتاليست هيمانت تانيجا، آلية المواءمة بين الاستثمار واستخدام التقنيات الناشئة لتوفير فرص تقنية جديدة لضمان سرعة التنويع الاقتصادي في المملكة.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في المدينة السويسرية دافوس المنعقد خلال الفترة 15 - 19 يناير الحالي.

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