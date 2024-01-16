تراند اليوم : بعد تصريحات "مانشيني".. الخميس: ما يحدث في المنتخب "فشل ذريع" لإدارة الأخضر ومسيء _فيديو

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي محمد الخميس، على تصريحات الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب بشأن اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة الأخضر ببطولة كأس آسيا.

فشل ذريع

وقال الخميس خلال برنامجه "الديوانية"، إن ما يحدث في المنتخب بغض النظر عن كل شيء هو فشل ذريع لإدارة المنتخب السعودي ومسيء.

أنظمة ولوائح

وأضاف: إذا كان المدرب على حق فهناك أنظمة ولوائح كفيلة باللاعبين، وإذا كان اللاعبين على حق من الطبيعي أن يتعامل المدرب معهم بهذا الشكل، ولكن الشيء الذي ما يبغى تحقيق هو إدارة المنتخب.

إدارة المنتخب

وأكمل: إذا كان المدرب صادقاً فهذا فشل من إدارة المنتخب، مضيفا: مسيء لنا أن 6 لاعبين قبل بطولة مهمة يصير في المنتخب ما حدث.

فشل إداري

وتابع: في كل الحالات نحتاج نعرف من المخطئ إذا اللاعبين أو مدرب المنتخب، وفي جميع الحالات الفشل فشل إداري.