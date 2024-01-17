تراند اليوم : شاهد: فتاة " سودانية " تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم وترد على انتقادات ملابسها في المنافسة

صحيفة الخليج 365: علقت السودانية " تسابيح دياب " ، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالتها على منصة المنافسات لمسابقة ملكة جمال العالم في العاصمة الكمبودية ، ورفضها ارتداء المايوه ، حيث تعتبر أول سودانية تشارك في هذه المنافسة .

الثقافة العربية والتقاليد

وقالت تسابيح عبر صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك" : أخترت أني أغطي جسمي وما ألبس مايوه ، أخترت أني ما أتعرى وحبيت أعكس صورة جديدة طعمها ثقافة عربية وعادات وتقاليد من قلب إفريقيا .

وأضافت : طلعت علي المسرح بشخصيتي وروحي من غير تزييف ،أي ماكنت مبينه تفاصيل جسمي في فقرة لبس السباحة وكنت أقلهم لفت للنظر بين باقي المتسابقات ال٧٠ بس برضو دخلت في تصنيف أفضل ١٠ ملابس سباحة أتلبست على المسرح لنصف النهائي من مسابقة ملكة جمال العالم .