شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. بث مباشر لتسع عمليات معقدة بمؤتمر قسطرة القلب بجدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.