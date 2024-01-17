انت الان تتابع في "دافوس".. وزير الخارجية يشارك في جلسة "استعادة الثقة في النظام العالمي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 4:46 مساءً

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان "استعادة الثقة في النظام العالمي"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية. وجرى خلال الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه العمل الدولي متعدّد الأطراف، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الثقة في النظام العالمي. شارك في الجلسة نحوُ "100" شخصية رفيعة المستوى من رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيين ومنظمات دولية.

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