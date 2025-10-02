شكرا لقرائتكم خبر «فنون الطهي» و«قولت آند ميلو» تطلقان الدليل الأصفر الشهير بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة فنون الطهي خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي، الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عن دخول قولت آند ميلو (Gault&Millau) -إحدى أبرز الجهات العالمية المرموقة في عالم فنون الطهي والضيافة- رسميا إلى السوق السعودية، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع الهيئة.

وتطلق قولت آند ميلو من خلال هذه الشراكة الدليل الأصفر الشهير للمملكة للمرة الأولى، الذي يضع معيارا جديدا للتميز في فنون الطهي، ودعم نمو وتطور قطاعي الطهي والضيافة في المملكة؛ للكشف عن الكنوز الخفية، وتسليط الضوء على التنوع الإقليمي، والاحتفاء بالنكهات والتقاليد والابتكارات الفريدة داخل المملكة، على أن تركز النسخة الافتتاحية من الدليل على 5 مواقع رئيسة، هي: الرياض، وجدة، والدمام، والعلا، وأبها.

ويتضمن الإطلاق 3 محاور رئيسة، أولها الدليل المطبوع، إذ يعد دليل قولت آند ميلو السعودية مصدرا أساسيا لاستكشاف مشهد الطهي في المملكة، ويتكون من 350 صفحة تشمل مراجعات خبراء لأفضل المطاعم، وسير ذاتية للطهاة، ووصفات مميزة، ومعلومات خاصة عن المدن والمناطق، وتقييمات القبعات (من 1 إلى 5) التي تغطي مختلف مستويات الأسعار؛ مما يجعل الدليل شاملا ومتعدد الفئات ليستفيد منه جميع القراء. وثانيها محور المنصة الرقمية، وسيقدم الموقع الالكتروني الخاص بقولت آند ميلو - الذي يعد جزءا من المنصة العالمية - تجربة رقمية تفاعلية مع تحديثات مستمرة للمطاعم والمراجعات والتفاصيل العملية وروابط مباشرة؛ مما يعزز رؤية المنشآت المحلية، ويزيد تواصلها مع الجمهور.

وأما المحور الثالث الحفل السنوي، فمن المقرر إقامة أول حفل سنوي لقولت آند ميلو السعودية خلال يناير 2026م، ويتيح هذا الحدث فرصا للتواصل بين الطهاة والصحفيين والمؤثرين والشركاء، ويعرض التميز السعودي في فنون الطهي أمام جمهور وطني ودولي، وسيكرم الحفل أفضل المواهب الوطنية في المجال، ويشهد مراسم توزيع جوائز قولت آند ميلو التي تشمل اللوحات التذكارية، والكؤوس التي ستقدَم خلال الحفل.

ويمتد إرث قولت آند ميلو لأكثر من 5 عقود في أكثر من 20 دولة حول العالم، وشبكة تضم أكثر من 400 مفتش متخصص، و13,600 مطعم ضمن قوائمها العالمية، ويعكس إطلاق الدليل في السعودية التزاما مشتركا بالاحتفاء بالمواهب المحلية، ويسلط الضوء على تنوع المشهد الغذائي السعودي، ويوفر مصدرا موثوقا ومستقلا يلبي تطلعات الجمهور المحلي والدولي على حد سواء.

وتهدف هيئة فنون الطهي وقولت آند ميلو من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بالمواهب المحلية، ووضع معايير جديدة لصناعة فنون الطهي، وتعزيز الروابط الدولية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المشهد الطهوي في المملكة.