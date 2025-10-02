شكرا لقرائتكم خبر توقيع مذكرة تفاهم لتحويل قصر ابن كدسة بالباحة إلى نزل ثقافي وتراثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة بيوت المتخصصة في تطوير العقارات الثقافية مذكرة تفاهم مع جمعية سوق السبت، وبدعمٍ من المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة؛ بهدف تطوير مشروع تراثي رائد في الباحة، وتحويله إلى نزل ثقافي يثري تجربة الزائر للمنطقة، ويعكس ما تتميز به من تراث عمراني يجسد حضارتها التاريخية، وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة بيوت المتخصصة في تطوير العقارات الثقافية مذكرة تفاهم مع جمعية سوق السبت، وبدعمٍ من المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة؛ بهدف تطوير مشروع تراثي رائد في الباحة، وتحويله إلى نزل ثقافي يثري تجربة الزائر للمنطقة، ويعكس ما تتميز به من تراث عمراني يجسد حضارتها التاريخية، وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض. وتضمنت مذكرة التفاهم تأهيل قصر ابن كدسة، وتحويله إلى نزل بوتيكي ثقافي بتكلفة تقديرية تتجاوز 6 ملايين ريال، التي سيتم تمويلها بشكل كامل من القطاع الخاص، ويعد القصر الذي شيده الشيخ علي بن موسى بن كدسة، من أشهر المعالم التاريخية بالمنطقة، حيث بدأ بناؤه خلال 1320هـ، وأتم بناؤه منتصف 1323هـ، وسكنه حتى عام 1371هـ قبل أن ينتقل إلى بلجرشي، وأصبح القصر بعدها ديوانا للإمارة، وسكنا لأميرها عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سويلم، ‏وفي عام 1379هـ خلفه الأمير سعود بن عبدالرحمن السديري، وشهد هذا القصر حفل استقبال الإمارة للملك سعود عندما زار المنطقة عام 1374هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم لتحويل قصر ابن كدسة بالباحة إلى نزل ثقافي وتراثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.