تكنولوجيا: كوالكوم تعلن انتصارًا كاملًا على Arm في معركة تراخيص الشرائح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت كوالكوم ما وصفته بـ “الانتصار الكامل” في نزاعها القانوني مع Arm حول تراخيص الشرائح، وهو النزاع الذي بدأ عام 2022 بعدما رفعت Arm دعوى قضائية ضد كوالكوم تتهمها بخرق العقد عقب استحواذها على شركة Nuvia واستخدام تقنياتها في تصميم أنوية Phoenix المخصصة.

وكما هو معتاد في القضايا القضائية، استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى حُسم نهائيًا، لكن محكمة المقاطعة الفيدرالية في ديلاوير أصدرت حكمًا برفض آخر ادعاء متبقٍ في القضية لصالح كوالكوم وNuvia.

ويأتي هذا الحكم بعد انتصار سابق حققته كوالكوم في ديسمبر 2024، حين قررت هيئة المحلفين بالإجماع أن الشركة لم تخرق اتفاقية ترخيص Nuvia مع Arm، وأن تصميم المعالجات المستحوذ عليه كان مرخصًا بشكل صحيح ضمن رخصة كوالكوم الأصلية مع Arm. كما أكد الحكم الجديد على هذا القرار ورفض طلب Arm بإعادة المحاكمة.

وبذلك انتهى النزاع بشكل نهائي وقاطع، حيث اعتبرت كوالكوم أن هذه النتيجة تعزز قدرتها على “قيادة الابتكار في صناعة أشباه الموصلات والتصدي لأهم التحديات التقنية في العالم”.

لكن في المقابل، ما تزال هناك دعوى منفصلة رفعتها كوالكوم ضد Arm تتعلق بخرق العقد و”التدخل غير المشروع في علاقات العملاء” إلى جانب “نمط من السلوك يهدف إلى عرقلة الابتكار وتعزيز موقع منتجات Arm على حساب شركائها”. هذه القضية ما زالت جارية ولم يُحسم أمرها بعد.

المصدر