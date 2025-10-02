شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة وقوقل للفنون تطلقان صفحة رسمية عن جدة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي، المقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عن مبادرة تعاون مع منصة قوقل (Google) للفنون والثقافة لإطلاق صفحة رسمية لجدة التاريخية - أحد المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو - على منصة قوقل الخاصة بالفنون والثقافة، في خطوة تهدف إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في إبراز القيمة الثقافية والتاريخية للمنطقة.

وتشمل المبادرة صفحة رسمية لجدة التاريخية على منصة قوقل للفنون والثقافة، وتضم أكثر من 30 قصة عن تاريخ جدة، إضافة إلى جولات افتراضية عبر الإنترنت لمناطق جدة التاريخية من ضمنها فندق جوخدار، وبيت نصيف، ومتحف طارق عبدالحكيم، ومسجد الشافعي، وتشمل الصفحة جولات سير افتراضية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لاستكشاف منطقة جدة التاريخية.

وأوضح المشرف العام على منطقة جدة التاريخية عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى أن إطلاق الصفحة يشكل نقلة نوعية في تعريف العالم بالمنطقة، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن من عرض تراث جدة التاريخية أمام الملايين من الزوار الافتراضيين، وإبراز قيمته الحضارية في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية الإرث الثقافي وتفعيله بصفته عنصرا مؤثرا في التنمية الوطنية.

من جانبه أكد المدير والمؤسس لمنصة قوقل للفنون والثقافة أميت سود، الالتزام بالعمل مع المزيد من المؤسسات الثقافية السعودية لضمان الحفاظ على تراث المملكة، ومشاركته على نطاق واسع مع الجمهور العالمي.

ويأتي إطلاق الصفحة الرسمية لجدة التاريخية على منصة قوقل للفنون والثقافة ضمن جهود وزارة الثقافة، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية، وتهدف من خلال هذه الصفحة إلى تعزيز حضور المواقع السعودية التراثية والأثرية التاريخية على الصعيد العالمي، وتعريف المجتمع الدولي بهذه المواقع التي تحكي عن عراقة وتاريخ المملكة.