جامعة طيبة تنظم برنامج سلامة المرضى تحت شعار «رعاية آمنة لكل طفل وكل وليد»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة فعاليات برنامج سلامة المرضى، تحت شعار «رعاية آمنة لكل طفل وكل وليد»، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025م، بالمركز الطبي الجامعي.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسة تشمل: ركنا تعريفيا حول أساسيات سلامة المرضى، وورش عمل يقدمها نخبة من الأطباء، إلى جانب ركن تفاعلي يتضمن مسابقات وأسئلة، إضافة إلى عروض محاكاة وتجارب عملية، وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز ثقافة سلامة المرضى بين أفراد المجتمع.

ويشتمل البرنامج على جانب وقائي من خلال توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في عدة مواقع، تشمل المركز الطبي الجامعي من يوم 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وشطر الطالبات بالفرع الرئيس في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر، وشطر الطالبات بفرع السلام خلال يومي 7 – 8 أكتوبر.

وأكدت جامعة طيبة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهودها لتعزيز التثقيف الصحي ونشر مفاهيم الوقاية، بما يسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.