تكنولوجيا: سامسونج تتحالف مع OpenAI لتسريع ثورة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم عن شراكة استراتيجية مع OpenAI تهدف إلى تسريع التطورات في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. ووفقًا للاتفاق، ستعمل سامسونج للإلكترونيات كمزوّد ذاكرة استراتيجي لـ OpenAI من خلال تزويدها بحلول متقدمة في أشباه الموصلات.

تتوقع سامسونج أن يصل طلب OpenAI على الذاكرة إلى نحو 900 ألف شريحة DRAM شهريًا، وتؤكد أنها ستلبي هذا الطلب عبر مجموعة واسعة من حلول الذاكرة عالية الأداء والموفرة للطاقة.

كما تضيف الشركة إلى ذلك قدراتها المتميزة في مجال التغليف المتقدم للرقائق والدمج غير المتجانس بين الذاكرة وأشباه الموصلات، مما يمنح OpenAI حلولًا فريدة مخصصة لاحتياجاتها.

من جانب آخر، ستسهم شركة Samsung SDS بخبرتها في تقنيات مراكز البيانات المتقدمة، حيث ستتعاون مع OpenAI في تصميم وتطوير وتشغيل مراكز بيانات Stargate للذكاء الاصطناعي.

كذلك ستقدم خدمات الاستشارات والتنفيذ والإدارة للشركات الراغبة في دمج نماذج OpenAI داخل أنظمتها الداخلية، كما أصبحت موزعًا رسميًا لخدمات OpenAI في كوريا مع خطط لدعم المؤسسات المحلية في اعتماد عروض ChatGPT Enterprise.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون شركتا Samsung C&T و Samsung Heavy Industries لتطوير مراكز بيانات عائمة، كبديل عن المراكز الأرضية التي تواجه تحديات تتعلق بندرة الأراضي وارتفاع تكاليف التبريد والانبعاثات الكربونية.

ورغم أن التعقيدات التقنية تعيق انتشار هذا النموذج حتى الآن، إلا أن سامسونج تراهن على قدرتها في جعل هذه المراكز حقيقة قابلة للتطبيق.

أما على مستوى المجموعة ككل، فتستكشف سامسونج فرص التوسع في استخدام ChatGPT داخليًا لتعزيز التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

