انطلاق فعالية "جدة بيوتي ويك JEDDAH BEAUTY WEEK – "

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة فعالية "جدة بيوتي ويك – JEDDAH BEAUTY WEEK" ضمن فعاليات موسم جدة 2025، بمشاركة علامات تجارية عالمية ومحلية رائدة في مجالات التجميل والعناية بالبشرة على مدى ستة أيام متتالية.

وتمنح الفعالية زوارها تجربة متكاملة تحت سقف واحد، عبر مناطق متنوعة تستعرض أحدث منتجات وتقنيات العناية والجمال، إلى جانب فعاليات مصاحبة تشمل جلسات حوارية يشارك فيها خبراء تجميل وأطباء مختصون ومؤثرون يتناولون أبرز الاتجاهات في عالم التجميل والعناية، كما تتضمن الفعالية ورش عمل تدريبية يقدمها نخبة من الخبراء لتطوير مهارات الزوار واطلاعهم على أساليب مبتكرة في فنون المكياج والجمال.

كما تحتوي الفعالية على تجارب تفاعلية متعددة، من بينها زوايا للتصوير المبتكر وعروض موسيقية حيّة تضفي أجواء نابضة بالحيوية على المكان، وتشمل الفعالية جانبًا عائليًّا من خلال قسم للأطفال وخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بما يجعل تجربة الزيارة أكثر شمولية وتكاملًا.

ويُجسد "جدة بيوتي ويك" مكانة جدة كوجهة إقليمية للجمال والابتكار، من خلال محتوى يجمع بين المعرفة والترفيه، ويوفر للزوار فرصة التسوق من منتجات تجميل متنوعة لشركات محلية وعالمية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025 التي تسعى لإبراز دور المدينة كمنصة رائدة للفعاليات النوعية في مشهد الجمال والموضة.