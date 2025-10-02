شكرا لقرائتكم خبر الدمام تحقق المركز الثاني بين المدن السعودية في جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مدينة الدمام المرتبة الثانية على مستوى مدن المملكة، والثالثة عربيا في جودة الحياة، وفقا لبيانات مؤشر Numbeo العالمي لعام 2025م.

ويعتمد مؤشر Numbeo في تصنيفه على عدد من المعايير تشمل: جودة الحياة، والسلامة، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة، ونسبة تكلفة الإيجار إلى الدخل، ووقت التنقل المروري، ومستويات التلوث، بالإضافة إلى الظروف المناخية.

ويعكس هذا الإنجاز ما تشهده مدينة الدمام من تطور متسارع في الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب تنامي جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد هذا التقدم دليلا على المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينة الدمام بصفتها واجهة اقتصادية وسياحية، بما يسهم في تعزيز جاذبيتها للاستثمار والعيش والعمل.