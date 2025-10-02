شكرا لقرائتكم خبر اكتشاف يوثق +12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف وتوثيق مجموعة استثنائية من الفنون الصخرية المبكرة بالحجم الطبيعي، التي نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر كوميونيكاشينز»، ويعود عمرها إلى ما بين 12,800 و11,400 سنة مضت، في مواقع جنوب صحراء النفود الكبير بمنطقة حائل، وهي: جبال عرنان، وجبل المليحة، والمسمى، وذلك ضمن أعمال «مشروع الجزيرة العربية الخضراء»، بالتعاون مع فريق علمي دولي من عدة جامعات ومراكز بحثية محلية وعالمية.

ويبرز هذا الاكتشاف أقدم مراحل الفن الصخري المؤرخ علميا في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس مكانة الجزيرة العربية بصفتها مركزا مبكرا للإبداع الفني، ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية في المملكة، إذ يوفر دليلا ماديا على تطور الفنون الصخرية وارتباطها بأنماط الحياة والثقافة في عصور فترة ما قبل التاريخ، ويعزز فهمنا للعلاقات الثقافية والاقتصادية التي ربطت شمال الجزيرة العربية بالمناطق المجاورة منذ آلاف السنين.

وشمل الاكتشاف العلمي توثيق 176 نحتا صخريا، منها 130 عنصرا نفذ بالحجم الطبيعي، وهي: الإبل، والوعول، والخيول، والغزلان، والثور البري المنقرض، إذ يصل طول بعضها إلى 3 أمتار، وقد وجد بعضها في أماكن عالية يصعب الوصول إليها، وهو ما يعكس الجهد الكبير والمهارة العالية للفنانين القدماء.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة العلمية أن الفنون الصخرية الموثقة نفذت خلال فترة مناخية رطبة، وذلك قبل 13,000 - 16,000 عام مضى، وهو ما ساعد هذه الجماعات البشرية على العيش والانتشار جغرافيا في مناطق تعد جافة حاليا.